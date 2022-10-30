الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يتفقد قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

الصحة تحتفل بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

صلح عمان تستمع لشهادة مهندسة في قضية انهيار بناية في اللويبدة

الهند.. مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انهيار جسر معلق غربي البلاد

افتتاح دورة حول إدارة التعاونيات الزراعية

إقرار مشروع نظام محكمة بلدية السّرو

معدل نظام الضمان بالتربية لسد الثغرة التشريعية في حالات الاستقالة أو انتهاء الخدمات

إقرار معدل نظام يمنح صلاحيات جديدة لوزير الإدارة المحلية

الحكومة تسمح للبلديات بتأجيل استيفاء المسقّفات بحالات الانتقال للورثة

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 33.2 بالمئة حتى آب الماضي

الأحد، 30-10-2022 04:05 م

عايدة الأيوبي تبدأ رحلتها في عالم التمثيل

1665920931-5805-2


الوكيل الإخباري - بدأت الفنانة المصرية عايدة الأيوبي تصوير دورها في فيلم "خمس جولات" الذي تخوض فيه اولى تجاربها في التمثيل الى جانب الممثلين آدم الشرقاوي ونور النبوي.

اضافة اعلان

 

وتجسد الايوبي شخصية محورية في الفيلم، الذى يكتب له السيناريو والحوار والقصة محمد عبد المعطي.

 

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، ويشارك في بطولته ماجد المصري، وآدم الشرقاوي و نورالنبوي، وداليا شوقي، مصطفى درويش، عايدة الأيوبي، وفنان الراب آر سينك. الفيلم من اخراج مازن أشرف.

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
30-10-22-457445377

عودة محمد الترك إلى عائلته وبكاء طفله الصغير يفطر القلوب-فيديو

1307112

أول تعليق لتيسير فهمي بعد الوعكة الصحية الطارئة

عمرو دياب يشعل أجواء حفله

عمرو دياب يشعل الأجواء في حفله الأخير

30-10-22-326036008

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي - صور

11ipj-730x438 (1)

نجوى كرم تلتقي جمهور تورونتو بعد غياب 4 سنوات - فيديو

Capture-730x438

أنت الحب.. كيف تذكرت نادين الراسي شقيقها جورج في أحدث ظهور-صور