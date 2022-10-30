عايدة الأيوبي تبدأ رحلتها في عالم التمثيل

الوكيل الإخباري - بدأت الفنانة المصرية عايدة الأيوبي تصوير دورها في فيلم "خمس جولات" الذي تخوض فيه اولى تجاربها في التمثيل الى جانب الممثلين آدم الشرقاوي ونور النبوي.



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وتجسد الايوبي شخصية محورية في الفيلم، الذى يكتب له السيناريو والحوار والقصة محمد عبد المعطي.

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، ويشارك في بطولته ماجد المصري، وآدم الشرقاوي و نورالنبوي، وداليا شوقي، مصطفى درويش، عايدة الأيوبي، وفنان الراب آر سينك. الفيلم من اخراج مازن أشرف.





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