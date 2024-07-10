"عكس عكاس".. فيلم جديد يجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان حسن الرداد لخوض تجربة سينمائية جديدة مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، من خلال فيلم "عكس عكاس".

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وأكد المنتج أحمد السبكي لوسائل إعلام مصرية أن العمل من تأليف محمد الجمل، واسم الفيلم مؤقت، وهم الآن في مرحلة التجهيزات واختيار فريق العمل.



نشاط فني

يعيش الرداد حالة من النشاط الفني خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد النجاح الذي حققه في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "محارب". وتعاقد الرداد على بطولة فيلم جديد، يحمل اسم "مش شبه بعض"، من تأليفه، وإنتاج أحمد السبكي.

ومن المقرر أن يشارك حسن الرداد أيضاً في مسلسل يتناول قضية "سفاح التجمع"، من إنتاج أحمد السبكي، على أن يبدأ تصويره قريباً. يشار إلى أن آخر عمل سينمائي لحسن الرداد كان فيلم "بلوموندو"، بطولة هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، محمد رضوان، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومن تأليف حازم ويفي، وإخراج ياسر سامي.



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