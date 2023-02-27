علا غانم خارج دراما رمضان 2023 رسمياً

الوكيل الإخباري- بعد فترة من التحضيرات الخاصة بمسلسل "توحة" الذي كان سيشهد عودة علا غانم إلى الدراما التليفزيونية مجددًا بعد حوالي 5 سنوات من الغياب، يبدو أن موسم دراما رمضان 2023 سيسجل غياباً جديداً لـ علا.

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وقال المنتج عاصم المنياوي، لـ"ET بالعربي" إن مسلسل "توحه" لـ علا غانم، خارج موسم دراما رمضان 2023، بسبب ضيق الوقت.



واكد مصدر ان أزمات إنتاجية بجانب ضيق الوقت، وراء خروج المسلسل، حيث إن موعد التصوير لازال مجهولاً بالنسبة لطاقم العمل، وعلى رأسهم المخرج محمد النقلي.



يذكر أن الشركة المنتجة وضعت أكثر من موعد لتصوير المسلسل منذ نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن الموعد تأجل كثيراً بسبب تلك الأزمات الإنتاجية.