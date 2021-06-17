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الخميس، 17-06-2021 12:28 م

على الرغم من غيابه .. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها - فيديو

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الوكيل الإخباري - احتفلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد إبنها الكبير حمزة الـ21، رغم غيابه بسبب دراسته في الخارج، من خلال إحتفال بسيط مع أخيها وعائلته.

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ونشرت سلاف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي تحتفل مع أخيها وزوجته وبناته بقالب حلوة، ونشرت صورة أخرى لإبنها ، وأرفقت المنشور بتعليق مؤثر: " بعد التهاني والدعوات بعيد ميلادك يالحمزة، حابه أقلك شكراً.. شكرا لأنك ابني.. ولأنكم أنت وعلي أولادي، وأقصى شي بطلبه من الله أني أكون جديرة فيكم، احتفلنا فيك خالك وعيلته الله يحميهم وأنا عن بعد وبنحبك".


وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصورة وتركوا تعليقات معهنئة لحمزة بعيده، كما علّق حمزة معبّراً عن سعادته وفخره بأمه: " الله يخليلي إياكم، شكراً لأن أنتي أمي وأنا دائماً فخور فيكي وبحبك".

 

يذكر أن فواخرجي تحدّثت عن مشاركة ابنها علي معها في مسلسل "شارع شيكاغو"، وقبلها مشاركات حمزة في أكثر من عمل، وقالت إنها لا تملك أن تحكر على نجليها حبهما وشغفهما بالتمثيل، لكن هناك ضوابط معينة اتفقوا عليها بحيث لا تتأثر الدراسة والسلوك، وألا يكبرا قبل أوانهما، لكن قرارهما الالتحاق بالفن هو خاص بهما، على الرغم من كونها ضده.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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