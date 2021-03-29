على خلفية وفاة مشاري البلام.. مي العيدان ترفع دعوى ضد فنانة شهيرة.. فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان قرارها مقاضاة الفنانة غدير السبتي بسبب الخلاف الذي نشأ بينهما إثر وفاة الفنان الراحل مشاري البلام بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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حيث نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه مع المحامي ضاري الواوان وتمّ تسجيله في مكتبه، وأشارت خلاله إلى أنها قررت رفع القضية متهمةً السبتي بالقدح والإساءة وتسجيل اتصال من دون موافقتها ومن دون الحصول على إذن من النيابة، مع سوء استخدام الهاتف الجوال.

وقالت العيدان في هذا السياق: "أنا اليوم في مكتب المحامي ضاري الواوان محاميّ الشخصي عشان أرد على إساءة صارت لي تقريباً من شهر تحديداً في ليلة 24 فبراير من قبل المدعوة غدير السبتي". وأضافت: "تطاولت علي وقامت بشتمي وارتكبت في حقي إساءة بالغة على شيء انا ما لي شغل فيه أساساً".



وتابعت أنها كتبت التغريدة ولم تذكر اسم السبتي، كما لم توجّه إليها أي إساءة. ولفتت إلى أنها أعطتها مهلة لأكثر من شهر لكي تعتذر منها إلا أن السبتي لم تبادر الى ذلك.



وتعليقاً على الفيديو الذي حقق أكثر من 63 ألف مشاهَدة في ساعات قليلة، كتبت العيدان: "مي العيدان من مكتب المحامي ضاري الواوان تعلن رفع قضية على غدير السبتي سب وقذف وإساءة وتشهير وتسجيل اتصال بدون موافقة شخصية أو إذن من النيابة وسوء استخدام هاتف".



ويُشار إلى أن الخلاف أو سوء الفهم نشأ بعدما نشرت العيدان تغريدة أشارت فيها إلى أن البلام التقط العدوى من إحدى الممثلات. واعتبر الكثير من المتابعين حينها أنها تقصد بكلامها السبتي، ما دفع الأخيرة إلى الردّ عليها ومهاجمتها بقوة.

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