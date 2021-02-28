نجل الفنان الراحل مشاري البلام ووالده يتهمان الأطباء بوفاته!.. فيديو

الوكيل الاخباري - تستمر صدمة وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام يوم الخميس الماضي بالتفاعل حتى الساعة، إذ اتهم نجله صالح الأطباء بالإهمال.

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ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو، يقول فيه صالح المشاري: "أبويا أخذ اللقاح وكان فيه كورونا وما يدري، وكان في احتقان وما في حرارة، والدكتور اللي يطلع يقول لازم حرارة ولازم تفحص، ما طلبت منه هذا الشيء، لكن أنتم مهملين".

وكان والد الفنان الراحل تحدّث بعد انتهاء دفن مشاري البلام عن السبب المباشر لوفاته، قائلاً: "لم يقوموا بفحصه قبل إعطائه اللقاح، هم لا يفحصون أحداً أصلاً، ولكن يجب عليهم القيام بذلك، لمعرفة إذا كان مصاباً بكورونا أم لا".



وأضاف: "كان بصحة جيدة، ولكن ما إن اعطوه اللقاح، حتى ساءت حالته، ثم أعطوه إبرة كورتيزون فأجهزت عليه".

ووافت المنية البلام عن عمر ناهز 48 عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

pic.twitter.com/ujduJnQCuQ والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته". #مشاري_البلام_في_ذمة_الله February 26, 2021

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