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الأحد، 14-03-2021 02:06 م

أول إجراء قانوني من عائلة الفنان الراحل مشاري البلام بعد التصريحات المثيرة بشأن سبب وفاته

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الوكيل الاخباري - أعلن المحامي الكويتي، حسين بن شيبة، عن توكيله من قبل زوجة ونجل الفنان الراحل، مشاري البلام، من أجل المطالبة بفتح التحقيق في أسباب الوفاة.

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وقال المحامي الكويتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع كتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم".

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيه والد مشاري البلام، وهو يتحدث عن سبب موت نجله، مشيراً إلى أنه تم تطعيمه وهو مصاب بكوفيد 19، كما لفت إلى أنه حُقن بالكورتيزون وهي التي أنهت حياته.


يذكر أنه منذ إعلان إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، أثير الجدل حول أسباب الإصابة ومصدر نقل العدوى، بعد أن كتب رسالة طلب فيها من الجمهور الدعاء له، حيث اكتشف إصابته وقال: لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال... وكل اللي صار أثناء التطعيم إنصبت بكورونا.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات.

 

سبوتنيك

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