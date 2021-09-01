عمرو دياب بـ الدنيا بترقص اعاد احياء موضة التسعينات - صور

الوكيل الإخباري - دائماً ما يتميز الفنان المصري عمرو دياب بإطلالاته وخصوصاً في الفيديو كليبات، وإختار بأحدث فيديو كليب له أن يطل بـ "لوك" التسعينات، فظهر بثلاثة outfits جعلت المشاهد يشعر وكأنه في حقبة ماضية، كلك لم ينسى الإكسسوارت والنظارات الشمسية.

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فأعاد إحياء لوكات كانت قد إندثرت منذ سنين بطريقة أعجبت جيل الشباب واستحوذت على إهتمامهم، وكما عودنا دائماً عمرو دياب قادر على إعادة إدراج صيحات نسيها الجمهور.



اغنية " الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل الحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم، وقد بدأت الأغنية تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور الذي عبر عن اعجابه بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

















المصدر - الفن