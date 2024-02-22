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الخميس، 22-02-2024 02:13 م

عمرو دياب يشعل الغضب والجدل على المنصات 'لإهانة سائقه'-فيديو

عمرو-دياب


الوكيل الإخباري - تعرض النجم المصري عمرو دياب لموجة هجوم واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو وصف خلاله سائقه بـ"الحيوان." 

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وظهر الهضبة خلال استعداده للخروج بعد انتهاء "الليلة السعودية المصرية" في دار الأوبرا بالقاهرة، خلال تحدثه مع أحد مساعديه ليسأله عن السائق قائلاً: "الحيوان بتاعنا فين؟ السواق فين؟". ولاقى الفيديو ردود فعل واسعة وغاضبة من دياب، بينما دافع عنه آخرون من عشاقه ونسبوا التصريح لأحد مرافقيه .

 

 

BBC

 

 

 

 

 




 

 


 

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