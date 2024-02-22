عمرو دياب يشعل الغضب والجدل على المنصات 'لإهانة سائقه'-فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض النجم المصري عمرو دياب لموجة هجوم واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو وصف خلاله سائقه بـ"الحيوان."

اضافة اعلان

وظهر الهضبة خلال استعداده للخروج بعد انتهاء "الليلة السعودية المصرية" في دار الأوبرا بالقاهرة، خلال تحدثه مع أحد مساعديه ليسأله عن السائق قائلاً: "الحيوان بتاعنا فين؟ السواق فين؟". ولاقى الفيديو ردود فعل واسعة وغاضبة من دياب، بينما دافع عنه آخرون من عشاقه ونسبوا التصريح لأحد مرافقيه .

BBC