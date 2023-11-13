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الإثنين، 13-11-2023 01:39 م

عمرو دياب يعلن عن موعد حفله في دبي: جزء من الأرباح لأطفال غزة

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري عمرو دياب، عن موعد حفله الجديد في دبي، بعد تأجيله قبل فترة، مع التأكيد على أن جزءاً من أرباح الحفل سيتم التبرع به لصالح أطفال غزة الذين يعانون جرّاء الحرب والقصف المستمرة على القطاع الفلسطيني.

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شارك عمرو دياب عبر حسابه الموثق على تطبيق إنستغرام، مقطع فيديو لبرومو حفله القادم في دبي، موضحاً أن الموعد سيكون يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، في أرينا.

وكتب عمرو دياب في بيان خاص بالحفل: "يعود حفل عمرو دياب في دبي بموعد جديد، السبت المقبل 18 نوفمبر في أرينا" تابع موضحاً أن التذاكر السابقة لا تزال صالحة للاستخدام: "تظل التذاكر الأصلية صالحة، وتتوفر الآن التذاكر الجديدة للتاريخ المعاد جدولته".

 

وتابع البيان كاشفاً عن تعاون حفل عمرو دياب مع حملة تراحم لدعم غزة: "وفي إطار حملة تراحم من أجل غزة، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم".

ليالينا 

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