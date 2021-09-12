عودة برنامج من سيربح المليون

الوكيل الاخباري- احتفالا بالذكرى الثلاثين لتأسيس ««مجموعة MBC»، أطلت كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي ضمن حلقة خاصة من «من سيربح المليون» مع الإعلامي جورج قرداحي، جرى تصويرها في مدينة لشبونة البرتغالية الأربعاء الماضي بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC وإعلامييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب وعدد من المدعوين.



هكذا خاض كل من ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبدالله، وباسل خياط مسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، معتمدين على معلوماتهم العامة تارة، ومستعينين بـ«صديق» ، و«تصويت جمهور» الحضور من وجوه المجموعة وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام كلما دعت الحاجة.



ووسط أجواء حماسية ملؤها التشويق والترفيه والحنين إلى الماضي وإنجازاته والاعتزاز بالحاضر وريادته، شهدت السجادة الحمراء قبيل بدء الحلقة مرور نجوم العالم العربي المشاركين، إلى جانب إعلاميي «مجموعة MBC» وأبرز وجوهها القدماء والحاليين، كل ذلك أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام ومداخلاتهم، حيث أطلت بعض أبرز وجوه المجموعة من الرعيل الأول والمخضرمين الذين مازالت مكانتهم محفوظة بين عائلتهم في MBC وكذلك في قلوب الجمهور العربي الكبير الذي تابعهم بشوق ومحبة منذ إطلاق قناة MBC1 في عام 1991، وحتى اليوم.



الجدير بالذكر أن هذه الحلقة الخاصة من «من سيربح المليون» ستعرض على قنوات MBC في 18 سبتمبر، بما في ذلك مراسم السجادة الحمراء ودخول النجوم والإعلاميين والمدعوين، مرورا بوقائع الحلقة ووصولا إلى ختامها.

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المصدر: الأنباء