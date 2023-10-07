غادة عبد الرازق تحكي تجربتها مع الزواج المبكر وتكشف أسرار من حياتها

الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، أنها كادت أن تقتل نفسها بسبب الأدوية النفسية التي تناولتها في مرحلة صعبة من حياتها.

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جاءت تصريحات غادة عبدالرازق، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامجها الذي يبث عبر قناة "on" وظهرت في هذه المقابلة ابنتها "روتانا".



وكشف غادة عبدالرازق في هذا اللقاء عن العديد من الجوانب الخفية من حياتها الشخصية مثل خضوعها لعلاج نفسي بسبب ضغوط الحياة، إذ قالت: "تحمست لتجسيد شخصية دكتورة (عليا) في مسلسل (تحت الحزام) بسبب مروري بتجارب صعبة مع الأطباء النفسيين، أحببت الموضوع لأن عليا دكتورة نفسية المفروض تعالج الناس، لكن هي مريضة".

وواصلت غادة حديثها: "واجهت مشكلة بسبب الأدوية النفسية ولا أبالغ إن قلت أنني كنت أفكر في قتل نفسي، وحدثت لي انتكاسة وذهبت إلى المستشفى من تأثير هذه الأدوية".



وتطرقت في حوارها إلى زواجها المبكر، قائلة: "تزوجت بسبب رغبتي في التحرك بحرية، وحبي للخروج، كنت أريد أن أكون مثل شقيقتي المخطوبة، وبالفعل تزوجت من رجل سعودي وأنجبت (روتانا) في مصر ثم سافرت إلى السعودية ومكثت هناك 5 سنوات، وكانت والدتي حريصة على زيارتي".

وأوضحت غادة أن طلاقها كان صدمة كبيرة لوالدتها، مؤكدة أن والدتها أصيبت بالصدمة بعد انفصالها عن زوجها السعودي، لأنها كانت تخشى أن ياخذ ابنتها روتانا من حضنها، أما الصدمة الثانية كانت عندما صارحتها برغبتها في احتراف التمثيل ودخول الوسط الفني.

وتفاعل جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" مع الفنانة غادة عبدالرازق بسبب صراحتها الشديدة، كما أنها بكت عندما استقبلها الجمهور بحفاوة بالغة.



وخلال المقابلة التلفزيونية، اعتذرت غادة عبدالرازق لابنتها روتانا بسبب انشغالها عنها بأعمالها في المراحل المبكرة من حياتها، قائلة "لم أكن الأم المثالية بالنسبة لروتانا بسبب الانشغال بالعمل، وأقول لها آسفة جدا حدث تقصير مني شديد".

العين الإخبارية





















