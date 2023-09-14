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الخميس، 14-09-2023 11:38 ص

مسلسل "حدث بالفعل".. غادة عبدالرازق تخطف الأضواء بهذا الدور !

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الوكيل الإخباري- بدأ أمس الأربعاء، عرض مسلسل "حدث بالفعل"، عبر عدة قنوات ومنصات عربية، حيث حملت أولى حلقات العمل عنوان "تحت الحزام"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.

وبدت شخصية الفنانة غادة عبدالرازق، في "تحت الحزام" بدور مريضة نفسية، حيث شاركت في عدد من المسلسلات، التي جسدت فيها حياة مريضة نفسياً، ربما أشهرهم "حكاية حياة"، الذي عُرض في رمضان 2013، وحقق حينها نجاحاً كبيراً.

وكانت الفنانة شوّقت جمهورها لشخصيتها في "تحت الحزام"، من خلال نشر البوستر الخاص بشخصية "عليا"، التي تؤديها في أولى حلقات "حدث بالفعل"، إذ تؤدي شخصية "عليا" وهي والدة الفنان خالد أنور، وتُختطف عروسه ليلة زفافهما.

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