فارس كرم يستعد لإطلاق ميني ألبوم

الوكيل الإخباري - يستعد النجم اللبناني فارس كرم لإطلاق "ميني ألبوم" مكون من أربع أغنيات ومن إنتاج شركة روتانا.





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أما عن تفاصيل الأغاني، كتب فارس اسكندر أغنيتين ولحنهما من توزيع عمر صباغ، وأيضاً أغنيتين من كلمات حياة أسبر وألحان فضل سليمان، كما قام فارس بتصوير إحدى الأغنيات على طريقة الفيديو كليب.





وظهر فارس كرم بمقطع فيديو مع الكاتب والملحن فارس اسكندر بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيه ان الأغنية الأولى من الألبوم ستصدر في عيد الميلاد يليها أغنية كل أسبوع.





بينما أكد فارس اسكندر ان الميني البوم سيكون على مستوى عالي من الكم والنوع.





المصدر - نواعم