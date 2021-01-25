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الإثنين، 25-01-2021 12:41 م

فتاة صينية تغني للفنانة نانسي عجرم وتثير الجدل.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تغني فيه فتاة صينية إحدى أغاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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وقد لقي الفيديو الذي تغني فيه الفتاة الصينية أغنية "أنت إيه" للمطربة اللبنانية نانسي عجرم تفاعلا كبيرا.


وعلق البعض بأن هذا التفاعل سببه أن الفتاة تغني باللغة العربية الصعبة عليها، خاصة وأن الأغنية باللهجة المصرية.

 

وقد أعادت الفنانة نانسي عجرم نشر مقطع الفيديو على حسابها، دون أن تعلق عليه.


وكانت أغنية "أنت إيه" قد لاقت أيضاً إعجاباً عالمياً، حيث غنتها أيضا المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز قبل أشهر قليلة، وعبّرت عن حبها لنانسي عجرم وأمنيتها بتقديم ديو غنائي معها.

 

سبوتنيك

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