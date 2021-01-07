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الخميس، 07-01-2021 10:49 ص

سعال يُربِك الفنانة نانسي عجرم أثناء التصوير.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لموقف لا تحسد عليه، بعدما أصيبت خبيرة التجميل الخاصة بها ريتا برقاشي، بنوبة من السعال أثناء التصوير.

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وقررت نانسي عجرم، معاقبة ريتا ومازحتها، قائلة: "ريتا سعلة كمان ورح تصيري تريند". وتفاعل مع تعليقها الكثير من المتابعين على تلك الحسابات وتذكر هؤلاء الآثار النفسية وحالة الهلع التي يسببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ودعت عام 2020 مع محبيها ومتابعيها خلال حفل أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة التقطت لها خلاله حيث تألقت بفستان من المخمل الأسود.

 


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