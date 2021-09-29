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الأربعاء، 29-09-2021 12:16 م

فريق عمل مسلسل الآنسة فرح ينتهي من تصوير الجزء الثاني

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة جماعية لفريق عمل مسلسل “الآنسة فرح”، وعلقت: “فركش الآنسة فرح”.

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استعد فريق عمل المسلسل منذ عدة أسابيع لتصوير مشاهد الجزء الرابع والخامس دفعة واحدة، ومن المفترض أن يتم عرضهما قبل السباق الرمضاني المقبل، ويعتبر المسلسل هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي Jane the virgin.

 

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، محمد الكيلاني، وتامر فرج، ومن تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.


ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال أسماء فيلم “30 مارس” الذي تم عرضه في بداية الشهر الحالي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، آية سليم، محمد علي رزق، أسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

 


 

المصدر - اهل مصر 

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