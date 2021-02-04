الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 11:43 ص

فنانة خليجية تكشف إصابتها بمرض نادر منعها من الحركة.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة الكويتية عبير أحمد معاناتها من مرض مزمن نادر وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع السيف" الذي يعرض على شاشة قناة Atv.

وأشارت إلى أنها فوجئت بتشخيص إصابتها بمرض الوهن العضلي وأنها عرفت هذا في ليلة عيد الفطر الماضي. وعن سبب إخفائها الأمر قالت إنها لا تحب أن تعيش دور الضحية وإن بعض المتابعين قد يشمتون بها عبر مواقع التواصل.

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ولفتت إلى أن لا فائدة من الإعلان وأنها اعتمدت على إرادة الله كما على جهود الأطباء. وتابعت أنها لا تريد استعطاف الناس ولا الظهور بمظهر الضعيفة.


وعن أعراض المرض قالت إنه يؤثر على الأعصاب لافتة إلى انها عانت من صعوبات في النظر والنطق وأنها لم تتناول سوى السوائل. وأردفت بأنها باتت تحتاج إلى ما يساعدها على القيام وبالقعود وارتداء الملابس.


وعلى نشر بعض المشاهير الأخبار عن مرضهم علقت: "وأنا ليش أتاجر بمرضي؟ أنا شايفة إنه هذا المرض ابتلاء وهدية من رب العالمين". كما ذكرت أن مرضها ساعدها على فهم معادن الناس. وأضافت: "ومرضى هذا ساعدني في كشف معادن الناس حولي. يعني الناس اللي كنت أكلمها مرة أو مرتين في الشهر كانوا يسألون علي يوميا. واللي كانوا عشرة عمر وصداقتنا تتجاوز 10 سنوات ما شوفتهم. أنا ديما أؤمن بالرسائل الربانية".

 


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