الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

في زمن قياسي .. فزعة أردنية لمساعدة مواطنين تواصلا مع برنامج الوكيل

أسعار الذهب الثلاثاء 24/11/2020

المملكة على موعد مع منخفض جوي

وفيات الثلاثاء 24/11/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة الحرارة الثلاثاء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء لوظيفة قيادية شاغرة

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

الفنان محمد رمضان يرد على قرار منعه عن التمثيل

أردنية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن

الثلاثاء، 24-11-2020 09:27 ص

فنانة سورية تفاجئ الجمهور بظهورها مع جهاز للتنفس الصناعي

790a3c49-3815-424e-a70f-d08d83a66b4f_858393_original


الوكيل الإخباري-تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو للفنانة السورية وعد البحري أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وفيه ظهرت وقد زودت بجهاز للتنفس الصناعي.

اضافة اعلان

وتبين أنها نشرت الفيديو على حسابها الخاص منذ أيام وأنها عانت من وعكة صحية ادت إلى دخولها بشكل طارئ إلى أحد المستشفيات في مكان اقامتها في المملكة العربية السعودية.

وأرفقت الفيديو بالتعليق: "تعبانة لكن أنا الحمدلله بخير، بس خلاص ما عدتش قادرة استحمل الأخبار الحزينة والله". وأضافت: "الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة الله المستعان دعواتكم ".

وتفاعل معها الكثير من الناشطين الذين تمنوا لها الشفاء العاجل. ويشار إلى أنها عرفت بأدائها أغنيات الفنانة السورية الراحلة أسمهان في المسلسل التلفزيوني الذي تناول سيرة الأخيرة والذي أدت بطولته الفنانة سلاف فواخرجي في العام 2008.
كما أصدرت أغنياتها الخاصة ومنها "شوفلي حل" و"زعلك على عيني" و"نسيت أنا مين"، علماً أنها أعلنت اعتزالها في العام 2018 وتراجعت عن هذا لتطلق ألبومها "فرحتي بيك".

 




المصدر: لها



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fba4b414c59b73bde427a05

بالصور.. ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر

img-181109072302-25-adham-nabulsi-new-660x330

أدهم نابلسي يحقق نجاحا كبيرا بـ حان الأن

hNBHh

وفاة والد الفنان محمد الحداد اثر اصابته بكورونا

3

الفنان محمد رمضان يرد على قرار منعه عن التمثيل

158

للأسبوع الثاني على التوالي.. فيلم Freaky يتصدر بوكس أوفيس

9c61a4e38eb104092b10f4da00288ce4

هنا الزاهد تشارك متابعيها كواليس مسلسلها الجديد

أخبار متعلقة
20150622_125210_6190

إصابة الفنانة ميار الببلاوي بأزمة صحية ونقلها الى المستشفى .. صورة

2020113113051489637399998514898921

والدة درة تتعرض لوعكة صحية شديدة