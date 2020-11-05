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الخميس، 05-11-2020 10:26 ص

إصابة الفنانة ميار الببلاوي بأزمة صحية ونقلها الى المستشفى .. صورة

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الوكيل الإخباري _ كشف نجل الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض والدته لوعكة صحية نقلت على اثرها المستشفى خلال وجودها في الولايات المتحدة الأميركية.

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حيث انه نشر صورة لها من داخل غرفتها في المستشفى، بدت فيها نائمة وهي تتلقى المحاليل الطبية.


ولم يكشف عن سبب دخول والدته إلى المستشفى أو المرض الذي تعانيه.

 

وقد انهالت عليه التعليقات داعين لوالدته بالشفاء العاجل .

 


المصدر : لها 

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