فنانة مصرية تروي لحظات مؤثرة عاشتها دلال عبد العزيز في الغيبوبة - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال حضور مراسم تشييع جثمان الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، حرصت الممثلة المصرية ليلى نصر على إخبار وسائل الإعلام عن تفاصيل حدثت في المستشفى قبل وفاتها، فقالت: "كانت في غيبوية في آخر شهر قبل وفاتها.

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وأول ما كانت تصحى كانت تسأل عن سمير وتقولهم أنا واثقة إنه مات" وأضافت: "دلال عبد العزيز أول ما قابلتها كان منذ 25 عاماً، في إحدى المسرحيات، وكانت بنت بسيطة وجميلة، ونصحتها حينها بأن تحافظ على بساطتها في تعاملاتها هي وسمير غانم كانوا ملائكة".



وكانت دلال عبد العزيز قد رحلت عن دنيانا السبت الماضي، عن عمر ناهر الـ61 عاماً بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، وتوفيت من دون أن تعلم برحيل زوجها النجم سمير غانم قبل نحو 3 أشهر.

المصدر - الفن