تشييع جثمان الفنانة انتصار الشراح

الوكيل الإخباري - شيعت الكويت اليوم جثمان الفنانة انتصار الشراح إلى مثواها الأخير، وقد حضر العديد من الفنانين من زملاء الراحلة في وقت مبكر إلى مقبرة الصليبخات للمشاركة في العزاء.

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وتداولت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو وصور توثق لحظة الصلاة على الراحلة ودفنها وسط حزن الجميع.



وبحسب صحيفة القبس كان لافتاً الحضور الفني الخجول في وداع الفنانة ، حيث اقتصر التمثيل الفني على بعض رفاق دربها مثل الفنان عبدالرحمن العقل ومحمد العجيمي وداود حسين وعبد العزيز المسلم والمخرج نجف جمال والمخرج عبدالله العتيبي ونقيب الفنانين الدكتور نبيل الفيلكاوي والمخرج جمال اللهو، ومن الممثلين الشباب محمد الحملي وعبدالله الرميان.



وفي تصريح صحافي، قال وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية فقدت قامة كبيرة، ونقل تعازيه لأسرة الراحلة وجمهورها.

من جانبه، أعرب الفنان عبدالرحمن العقل عن عميق حزنه لرحيل أم سالم، لافتاً إلى أنهما قدما سوياً العديد من الأعمال التي ستبقى حاضرة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي، وكشف عن مشروع كان يعد له رفقة الراحلة، تمثل في الجزء الثاني من مسرحية انتخبوا أم علي، ولكن القدر لم يمهلهم.



من جانبه، أكد الفنان محمد العجيمي، أن رحيل الشراح خسارة كبيرة للوسط الفني، بينما قال الفنان عبدالعزيز المسلم، إن أم سالم كانت تحمل هم تقديم أعمال هادفة تعيش في وجدان المتفرج الخليجي والعربي.



أما الدكتور نبيل الفيلكاوي قدم تعازيه للأسرة الفنية الخليجية في وفاة الشراح، وطالب الجميع بالدعاء لها.



وانتقلت الفنانة القديرة الكويتية انتصار الشراح إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض، بعد رحلة عطاء أثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما.



والراحلة الشراح التي طرقت أبواب الساحة الفنية خلال سبعينات القرن الماضي، بدأت التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن)، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال.

البيان