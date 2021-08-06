الجمعة 06-08-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق مخبز مخالف للشروط الصحية بالأغوار الشمالية

الزراعة تتابع منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية

متصرف الأغوار الشمالية يدعو المواطنين لعدم السباحة في الأماكن غير الآمنة

بدء امتحانات الشامل العملية السبت

تلقي أكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

٥ وفيات و ٥٣١ إصابة جديدة بكورونا اليوم

وزارة العمل تستقبل مراجعيها السبت

مجاهد: لا علاقة بين زخات الشهب وحرائق الغابات في تركيا

العثور على جثة ستيني متوفي دهساً في الكرك

تحرير 36 مخالفة بحق أفراد ومنشآت لمخالفة أوامر الدفاع

الجمعة، 06-08-2021 06:24 م

تشييع جثمان الفنانة انتصار الشراح

فنانه


الوكيل الإخباري - شيعت الكويت اليوم جثمان الفنانة انتصار الشراح إلى مثواها الأخير، وقد حضر العديد من الفنانين من زملاء الراحلة في وقت مبكر إلى مقبرة الصليبخات للمشاركة في العزاء.

اضافة اعلان


وتداولت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو وصور توثق لحظة الصلاة على الراحلة ودفنها وسط حزن الجميع.


 وبحسب صحيفة القبس كان لافتاً الحضور الفني الخجول في وداع الفنانة ، حيث اقتصر التمثيل الفني على بعض رفاق دربها مثل الفنان عبدالرحمن العقل ومحمد العجيمي وداود حسين وعبد العزيز المسلم والمخرج نجف جمال والمخرج عبدالله العتيبي ونقيب الفنانين الدكتور نبيل الفيلكاوي والمخرج جمال اللهو، ومن الممثلين الشباب محمد الحملي وعبدالله الرميان.


وفي تصريح صحافي، قال وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية فقدت قامة كبيرة، ونقل تعازيه لأسرة الراحلة وجمهورها.
من جانبه، أعرب الفنان عبدالرحمن العقل عن عميق حزنه لرحيل أم سالم، لافتاً إلى أنهما قدما سوياً العديد من الأعمال التي ستبقى حاضرة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي، وكشف عن مشروع كان يعد له رفقة الراحلة، تمثل في الجزء الثاني من مسرحية انتخبوا أم علي، ولكن القدر لم يمهلهم.


من جانبه، أكد الفنان محمد العجيمي، أن رحيل الشراح خسارة كبيرة للوسط الفني، بينما قال الفنان عبدالعزيز المسلم، إن أم سالم كانت تحمل هم تقديم أعمال هادفة تعيش في وجدان المتفرج الخليجي والعربي.


أما الدكتور نبيل الفيلكاوي قدم تعازيه للأسرة الفنية الخليجية في وفاة الشراح، وطالب الجميع بالدعاء لها.


وانتقلت الفنانة القديرة الكويتية انتصار الشراح إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض، بعد رحلة عطاء أثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما.


والراحلة الشراح التي طرقت أبواب الساحة الفنية خلال سبعينات القرن الماضي، بدأت التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن)، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f58b56c03dd0

نقل فنان مصري شهير للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.. صورة

images-2

الشرطة المصرية تلقي القبض على المطرب حسن شاكوش لهذا السبب!

138736Image1-1180x677_d

حقيقة زواج وائل كفوري في قبرص - صورة

main_image5e4b9bb9eee07

حسين المهدي بديل فهد البناي في مسرحية قحفية وغترة وعقال - صور

0

محمد حماقي يطرح 'زيها مين' أول أغاني ألبومه الجديد - فيديو

127-171824-art-support-hussein-al-jasmi_700x400

حسين الجسمي يحصد نصف مليار مشاهدة بـ'البنط العريض'

أخبار متعلقة
456789-2

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

vtPwfc2VC7QGDHuBdj8FzfucdbWDaFriK8R9UCcH

يحيى الفخراني ويسرا والنجوم في عزاء جيهان السادات - صور