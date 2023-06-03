السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في السودان

وفيات السبت 3-6-2023

بايدن يوقع اليوم قانون سقف الدين

ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارات إلى 288 قتيلا في الهند

تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا اليوم

انحسار الأجواء الخماسينية مساء اليوم

أكثر من 50 شخصية عربية تقدم باقات من التهاني لسمو الامير الحسين والاميرة رجوة - فيديو

الزراعة: حاجة الأردن شهرياً من التفاح 60 ألف طن

فيتش تبقي تصنيف أميركا تحت المراقبة السلبية

رصد جوهرة من العقيق في سماء الأردن - صورة

السبت، 03-06-2023 06:37 ص

فنانة مصرية تعتزل التمثيل.. وهذه هي الأسباب

مصر


الوكيل الاخباري - نبأ مفاجئ وصادم أعلنت عنه الفنانة المصرية ميرهان حسين، التي قررت الاعتزال وعددت ما تشعر به من ظلم داخل الوسط الفني وعدم تقدير لموهبتها.

اضافة اعلان


وكشفت الفنانة من خلال رسالة مطولة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "انستغرام" عن قرارها، مؤكدة أنها في إجازة مفتوحة من مواقع التواصل والمجاملات والالتزامات، وأنها لا تريد شيئا من أحد، ولا يطالبها الآخرون بأي التزامات.


وتابعت رسالتها بكونها لا تريد تقديرا في عملها أو في حياتها، موجهة الشكر إلى من يحبونها، أما من يكرهونها فطالبتهم بألا يضعونها في حساباتهم، حتى تستطيع مواجهة الحياة الظالمة.


وبعدها كشفت ميرهان عن كونها تعبت وتشعر بعدم التقدير لشخصيتها وموهبتها، وأنها لم تعتد البقاء في مكان لا يقدرها، لذلك اتخذت قرارا بالاعتزال.


وسردت الفنانة الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، ومنها تقديم أدوارا فنية لا تشبهها ولا تشبع موهبتها، ولا تستغل إمكانياتها الفنية، خاصة وأنها حاصلة على العديد من الورش التمثيلية، وتمتلك موهبة التقليد وكذلك الغناء.


وقال الفنانة إن الجمهور يبلغها عندي أي مقابلة في رغبتهم برؤيتها في أدوار أكثر تناسب موهبتها الكبيرة.


واعترفت أنها تشعر بالتعب في نهاية الطريق ولم تعد تسعد بجملة "أنت مظلومة"، لذلك لن تعرض موهبتها على من لا يقدرها ولا يراها، معتبرة أن الوسط يعج بالمصالح والشللية وأمور تتعلق بمن تزوج من أو يرتبط بصداقة شخص آخر، دون النظر إلى الموهبة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e02933aad8bc9e37e47afc01a8c64574

الموت يفجع مخرجة مصرية شهيرة

6479ab8d4236047efd6987d9

عمر العبداللات ينشر فيديو كواليس زفة "حسين ورجوة" -فيديو

Doc-P-450191-638212149491995961

أصالة تعلق على حفل زفاف الأمير الحسين: "الأصل دائماً يفوز"

WhatsApp Image 2023-06-01 at 11.13.22

أحمد سعد يتجول بشوارع عمان : الأردن بتفرح -فيديو

202361114292DU

تكريم حسن يوسف في قصر السينما

520232618348537853250

تنويه بشأن حفل حسين الجسمي في المدرج الروماني

أخبار متعلقة
Doc-P-449809-638209464929958571

آخر تصريح لـ اسامة الروماني قبل وفاته يبكي الالاف