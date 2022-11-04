فنانة مصرية شهيرة تصاب بالعمى لمدة 6 شهور -صورة

الوكيل الاخباري - كشفت فنانة مصرية شهيرة عن حالة مرضية غريبة من نوعها تعرَّضت لها.

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وأوضحت الفنانة أمل رزق أنها أصيبت بفقدان البصر لمدة بلغت 6 شهور.



وقالت أمل، خلال لقائها أمس مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن السبب الذي أدى إلى تلك الأعراض الغريبة يرجع إلى تأثر عصب في الدماغ نتيجة حزن شديد.



وأضافت أن الواقعة تعود أحداثها إلى سنة 2013، مشيرةً إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص الحالة في البداية.



وذكرت أنها تلقَّت جرعات من الكورتيزون خلال مدة طويلة، ثم نُقلت على أثرها إلى العناية المركزة.



وأكدت أنها تعافت تماماً بفضل الله تعالى من هذا المرض الغريب بعد مرور 6 شهور، الأمر الذي أثار استغراب طبيب المخ والأعصاب الذي كان يباشر حالتها.





البيان