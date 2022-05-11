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الأربعاء، 11-05-2022 02:17 م

فنانون عرب ينعون الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

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الوكيل الإخباري-نعى فنانون عرب الاعلامية شيرين ابو عاقلة ، التي استشهدت صباح الاربعاء اثر اصابتها برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين .

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نعت الفنانة اصالة  الاعلامية الشهيدة شيرين ابو عاقلة عبر صفحتها الخاصة على تويتر بكلمات مؤثرة فقالت :"شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة .. بنت فلسطين الجريحة بالجنّه بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يابطلة من وطن أبطال".


ونعت الفنانة نسرين طافش الاعلامية الشهيدة شيرين ابو عاقلة عبر صفحتها الخاصة على انستجرام بكلمات :"كل من يحاول كشف الحقيقة مستهدف حتى انت من تقرأ هذا البوست و حتى انا سيستهدفون كل منا بطريقة مختلفة بافضل الأحوال إلهاء تشتيت تشويه تزييف تجاهل و بأسوأ الأحوال سيجعلون قدسية روحك التي فيك قيمتها طلقة رصاصة من قناص ، كيان اسرائيل المزعومة الصهيونية كيان ارهابي إجرامي محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني منذ سنين طوال ، كثر من المشاهير العرب باتو يخافون الاعتراف بذلك فيواربون بالكلمات المنمقة تعاطفهم الضبابي مشكورين عالاقل لسا في تعاطف لكن اليوم نحن بحاجة لنسمي الأشياء بمسمياتها ، شيرين ابو عقلة كانت تقوم بواجبها كمراسلة لتكشف المستور من الحقائق ، واهم من يعتقد انه غير معني باستشهاد شيرين ، قضية احتلال فلسطين من المنظمة الصهيونية الارهابية التي أسموها اسرائيل و تصفية الفلسطينين اصحاب الارض الأصليين قضية إنسانية تعنينا جميعًا بغض النظر عن الدين العرق الجنسية و المذهب ، اليوم نحن متمسكون بكشف جرائم الاحتلال الصهيوني اكثر من اي وقت مضى احقاقا للحق ، يا رب احمي كل من ينتصر للسلام و الحقيقية و الوعي في كل مكان ، السلام لروحك يا شيرين و الله يصبر اهلك

 


 




 

 


 

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