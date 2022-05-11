فنانون عرب ينعون الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الوكيل الإخباري-نعى فنانون عرب الاعلامية شيرين ابو عاقلة ، التي استشهدت صباح الاربعاء اثر اصابتها برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين .اضافة اعلان
نعت الفنانة اصالة الاعلامية الشهيدة شيرين ابو عاقلة عبر صفحتها الخاصة على تويتر بكلمات مؤثرة فقالت :"شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة .. بنت فلسطين الجريحة بالجنّه بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يابطلة من وطن أبطال".
ونعت الفنانة نسرين طافش الاعلامية الشهيدة شيرين ابو عاقلة عبر صفحتها الخاصة على انستجرام بكلمات :"كل من يحاول كشف الحقيقة مستهدف حتى انت من تقرأ هذا البوست و حتى انا سيستهدفون كل منا بطريقة مختلفة بافضل الأحوال إلهاء تشتيت تشويه تزييف تجاهل و بأسوأ الأحوال سيجعلون قدسية روحك التي فيك قيمتها طلقة رصاصة من قناص ، كيان اسرائيل المزعومة الصهيونية كيان ارهابي إجرامي محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني منذ سنين طوال ، كثر من المشاهير العرب باتو يخافون الاعتراف بذلك فيواربون بالكلمات المنمقة تعاطفهم الضبابي مشكورين عالاقل لسا في تعاطف لكن اليوم نحن بحاجة لنسمي الأشياء بمسمياتها ، شيرين ابو عقلة كانت تقوم بواجبها كمراسلة لتكشف المستور من الحقائق ، واهم من يعتقد انه غير معني باستشهاد شيرين ، قضية احتلال فلسطين من المنظمة الصهيونية الارهابية التي أسموها اسرائيل و تصفية الفلسطينين اصحاب الارض الأصليين قضية إنسانية تعنينا جميعًا بغض النظر عن الدين العرق الجنسية و المذهب ، اليوم نحن متمسكون بكشف جرائم الاحتلال الصهيوني اكثر من اي وقت مضى احقاقا للحق ، يا رب احمي كل من ينتصر للسلام و الحقيقية و الوعي في كل مكان ، السلام لروحك يا شيرين و الله يصبر اهلك