محمد عساف ينعى الصحفية شيرين أبو عاقلة .. هذا ما قاله

الوكيل الإخباري-نعى الفنان الفلسطيني محمد عساف الصحفية شيرين ابو عاقلة التي استشهدت صباح الأربعاء متأثرة باصابتها برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنين .

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وكتب الفنان عبر صفحته الخاصة على " تويتر ":"الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي. كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني. طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع… لكننا سنصل لا محالة" .