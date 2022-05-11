محمد عساف ينعى الصحفية شيرين أبو عاقلة .. هذا ما قاله

الوكيل الإخباري-نعى الفنان الفلسطيني محمد عساف الصحفية شيرين ابو عاقلة التي استشهدت صباح الأربعاء متأثرة باصابتها برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنين .
وكتب الفنان عبر صفحته الخاصة على " تويتر ":"الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي. كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني. طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع… لكننا سنصل لا محالة" .
الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي.— محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 11, 2022
كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني.
طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع… لكننا سنصل لا محالة.
عاشت فلسطين #فلسطين pic.twitter.com/QODGJQnFqu