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الأربعاء، 11-05-2022 12:12 م

محمد عساف ينعى الصحفية شيرين أبو عاقلة .. هذا ما قاله

عساف


الوكيل الإخباري-نعى الفنان الفلسطيني محمد عساف الصحفية شيرين ابو عاقلة التي استشهدت صباح الأربعاء متأثرة باصابتها برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنين .

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وكتب الفنان عبر صفحته الخاصة على " تويتر ":"الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي. كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني. طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع… لكننا سنصل لا محالة" .

 

 




 

 


 

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