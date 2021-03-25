الخميس 25-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الحكومة : السياحة شريطة تلقي اللقاح

إدارة الأزمات تعلن عن استثناءات الحظر الشامل

انذار 105 منشآت بعمان لمخالفتها الاشتراطات الصحية

إربد: إغلاق مصنع شوكولاتة وإتلاف 3 آلاف لتر تمر هندي

تعليق الدوام بمركز ادارة مياه اليرموك في إربد

الخرابشة : لم نصل ذروة المنحنى الوبائي

الحموري لـ الوكيل : مستوى الاكسجين في المستشفيات الخاصة تحت السيطرة

حجاوي لـ الوكيل : توصيات صارمة ما زالت تُقدم لنا

بلعاوي لـ الوكيل : فئات يجب عليها استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح كورونا

الخميس، 25-03-2021 01:10 م

كريم عبد العزيز يكشف رد فعل والده على أول عمل شارك فيه.. فيديو

image


الوكيل الاخباري - كشف الممثل المصري، كريم محمود عبد العزيز، عن قيمة أول أجر حصل عليه في مشواره الفني الذي بدأ بفيلم "الناظر".

وقال كريم، ابن الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، إن أول أجر حصل عليه من التمثيل كان 600 جنيه عن دوره في فيلم "الناظر"، إنتاج عام 2000 بطولة علاء ولي الدين.

ولفت كريم، خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، إلى أنه حصل بعد ذلك على 960 جنيها في مسلسل اسمه "شجر الأحلام"، إنتاج سنة 2001 بطولة دلال عبد العزيز، ومحمد رياض.

اضافة اعلان
 

وذكر كريم أن "مسلسل (شجر الأحلام) اختفى، وفجأة لقيته على القناة الفضائية المصرية الثانية، وشفته صدفة وأنا في الساحل. لقيت نفسي بشع وبمثل وحش جدا".


وأضاف: "شرحت لأبويا إني مش عايز أمثل تاني، فنصحني إن محدش بيعجب بنفسه وده طبيعي، وهي أول تجربة ليك، والقادم أحسن."


وكشف كريم أن أول دور قام بتمثيله كان مشاركته وهو في المدرسة في مسرحية، "ويومها جعلت أبي يأتي صباحا للمسرحية لأنها كانت الساعة السابعة، ولم ينم يومها، وأحضر معه الكاميرا كي يصورني وإذ به يتفاجأ أنني أقوم بدور "سحابة" وعندما عدت للمنزل سألني ممازحا (صحتني وجبتني بدري ليه؟)".

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
264286-1085581315

الموت يفجع أسرة الفنان الراحل محمود ياسين

11201917122536316356240

أحمد السعدني يعلن اصابته بكورونا وانسحابه من السباق الرمضاني!.. شاهد

EwsdRswXMAE9J5g

محامي حلا الترك يكشف معلومة "تقلب الرأي العام" ضد أمها... فيديو

georges-khabbaz

الفنان اللبناني جورج خباز يتعرّض لحادث سير مروّع.. صورة

maxresdefault

فنانة سورية شهيرة تتعرض لأزمة قلبية وهذه حقيقة حالتها الصحية!.. فيديو

5f31238658030

ضجة حول آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري لهذا السبب!.. شاهد

أخبار متعلقة
47220170417050049049

الممثل محمد ثروت بدلاً من الراحل طلعت زكريا بفيلم 'حريم كريم'

عادل-هاشم

وفاة الفنان المصري عادل هاشم

99-1

ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تكشف سر عدم اتجاهها للتمثيل.. فيديو

20210226180650284

شيري عادل تكشف تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية

ابن-نورهان-2

صور حديثة للطفل الذي شارك بفيلم 'عمر وسلمى'.. هكذا أصبح بعد 12 عاماً

1412175915_2_405

الفنان عبدالله مشرف يروي قصة دخوله التمثيل بالصدفة.. شاهد