كريم عبد العزيز يكشف رد فعل والده على أول عمل شارك فيه.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشف الممثل المصري، كريم محمود عبد العزيز، عن قيمة أول أجر حصل عليه في مشواره الفني الذي بدأ بفيلم "الناظر".



وقال كريم، ابن الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، إن أول أجر حصل عليه من التمثيل كان 600 جنيه عن دوره في فيلم "الناظر"، إنتاج عام 2000 بطولة علاء ولي الدين.



ولفت كريم، خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، إلى أنه حصل بعد ذلك على 960 جنيها في مسلسل اسمه "شجر الأحلام"، إنتاج سنة 2001 بطولة دلال عبد العزيز، ومحمد رياض.

اضافة اعلان



وذكر كريم أن "مسلسل (شجر الأحلام) اختفى، وفجأة لقيته على القناة الفضائية المصرية الثانية، وشفته صدفة وأنا في الساحل. لقيت نفسي بشع وبمثل وحش جدا".



وأضاف: "شرحت لأبويا إني مش عايز أمثل تاني، فنصحني إن محدش بيعجب بنفسه وده طبيعي، وهي أول تجربة ليك، والقادم أحسن."



وكشف كريم أن أول دور قام بتمثيله كان مشاركته وهو في المدرسة في مسرحية، "ويومها جعلت أبي يأتي صباحا للمسرحية لأنها كانت الساعة السابعة، ولم ينم يومها، وأحضر معه الكاميرا كي يصورني وإذ به يتفاجأ أنني أقوم بدور "سحابة" وعندما عدت للمنزل سألني ممازحا (صحتني وجبتني بدري ليه؟)".





سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





