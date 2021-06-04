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الجمعة، 04-06-2021 11:45 ص

فنان مصري يكشف تفاصيل زيارته للفنانة دلال عبدالعزيز 'حالتها حرجة'.. فيديو

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الوكيل الاخباري - قال الفنان المصري عمرو سعد، إنه قام بزيارة الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، مؤكدا أنه تربطه بها علاقة قوية ودائما على تواصل مع أسرتها.

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وأضاف عمرو سعد خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، الخميس عبر قناة "mbc مصر": "دايما على تواصل طول الوقت مع حسن الرداد (زوج ابنتها إيمي) ورامي رضوان (زوج ابنتها دنيا).

 

وتابع "رحت المستشفى، لأن بتربطني علاقة عاطفية كبيرة جدا مع أستاذة دلال، خصوصا بعد مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة، وعرفتها عن قرب أكتر وحصل بينا معايشة وحسيت إنها قريبة مني جدا، وإنها فعلا أمي".

وأشار إلى أنه عرض على أسرة دلال عبدالعزيز، إخراجها من المستشفى، وتلقى العلاج بالمنزل، موضحا "قولتلهم ما تروح البيت ونراعيها في بيتها بس هي حالتها حرجة شوية وربنا يكرم وتقوملنا بالسلامة".

ووجه عمرو سعد دعواته لها بالشفاء، كما طالب جمهورها بأن يدعي لها من قلبه ربنا يشفيها.


وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الذي عرض في رمضان الماضي "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.

 


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