نقل ابن الفنانة أحلام الى المستشفى لسبب غامض.. شاهد

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي دخول ابنها فاهد الى أحد مستشفيات السعودية دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.



ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" صورة لابنها فاهد وأرفقتها بـ: "جعلك يا رب في فرح وسعاده وسنينك سعيده ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد".

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وأضافت في تغريدة أخرى: "إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك يا رب".





وغرّدت مستخدمة من السعودية مطمئنة أحلام الإماراتية: "أطمنك يا ملكة أن إبنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولاتحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني"... لتردّ الشامسي عليها: "الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر".



pic.twitter.com/lRjO8gOoGr جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد #احبك May 12, 2021

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت⁰عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك #يارب 🙏🏻 May 18, 2021