النجوم الذين حضروا مراسم تشييع جثمان سمير غانم

الوكيل الإخباري- بدأ توافد الفنانين إلى مسجد المشير للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد الراحل سمير غانم إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.



وكان أول الحاضرين، الفنان حسن الردّاد ومحمد ثروت ويسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر والإعلامية بوسي شلبي.



وكان الموت قد غيّب الفنان القدير سمير غانم، الخميس، بعد صراع مع المرض استمر لفترة من الوقت أمضاها في المستشفى بين الحياة والموت ليرحل تاركاً حزناً كبيراً في قلوب محبّيه وجمهوره.



يُذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا بعد تعرّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

اضافة اعلان



المصدر: لها