فيديو .. أصالة تتوقف عن الغناء في حفلها الأخير لسبب طريف

الوكيل الإخباري-في موقف طريف أثناء إحياء الفنانة السورية أصالة حفلها في دبي مساء أمس الجمعة الثالث من حزيران ، أوقفت الحفل لتبحث عن ابنها الأكبر خالد وسط الحضور.



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وفي التفاصيل خلال الحفل، توقفت أصالة عن الغناء، وقالت: "لودي فين"، ليرد عليها صارخا: "أنا هنا يا مامي، يا ماما، مش مصدق أنها بتنده علي أدام 13 الف واحد"، وبعدها غيرت من كلمات أغنيتها "لو تعرف حبيبي" لتضيف اسمه لها.



وتفاعل الحضور مع الموقف وأشادوا بأمومة أصالة التي لم تخفيها رغم وجود هذا العدد الكبير من الحضور.





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