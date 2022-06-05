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الأحد، 05-06-2022 11:47 ص

فيديو .. استقبال ملفت لأنغام على المسرح بأول حفل بعد اجراء عملية جراحية

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الوكيل الإخباري-أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائياً ناجحاً في السعودية ضمن فعاليات موسم الجدة، ليكون الحفل الغنائي الأول لها منذ إجرائها عملية جراحية لكتفها.

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واستقبل الجمهور انغام بحفاوة وترحيب كبير بها، وظهرت انغام على المسرح موجهة تحية كبيرة للجمهور ومعبرة عن مدى إشتياقها لهم.

 

وقدمت أنغام مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة وبعدة لهجات، وأشاد الحضور بحسن اختيارها للأغاني، كما تغزلوا بإطلالتها الأنيقة وفستانها الأسود الجميل.


وشاركت أنغام الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلاله تحضيراتها للصعود على المسرح، وعلقت: "التحضير لكل حفلة مليان تفاصيل، وأجملهم أول لحظة على المسرح".

 

 


 

 




الفن

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