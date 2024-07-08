فيديو- الفنان محمد رمضان يصفع شابا على وجهه

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لمشاجرة بين الفنان المصري محمد رمضان ومعجب، حيث وجه الأول صفعة للأخير بسبب "هاتف محمول".

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ويظهر الفيديو وجود تجمع من المعجبين حول محمد رمضان، الذي دخل في اشتباك مع المعجب وقال له "طلع الموبايل" ثم وجه له صفعة.



ويعكف الفنان المصري في الوقت الحالي على الانتهاء من تصوير فيلم بعنوان "أسد أسود" مع المخرج محمد دياب، ويشارك فيه الفنان خالد الصاوي، بينما كانت آخر أعماله فيلم "على الزيرو" الذي عرض العام الماضي.



وفي واقعة مماثلة، كان الفنان المصري عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا في وقت سابق عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان، وكان رد المعجب أنه رفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب لـ"رد كرامته" وفق قوله.





ضربه بالقلم على وشه.. تداول فيديو لشجار بين محمد رمضان وشاب: طلع الموبايل pic.twitter.com/AjvklCzWC0 July 8, 2024

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