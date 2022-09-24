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السبت، 24-09-2022 03:02 م

فيديو ..تامر حسني يكشف عن مشهده المفضل من فيلم " بحبك "

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الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري تامر حسني فيديو جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واختار تامر أفضل مشهد رومانسي ألّفه من خلال هذا الفيديو، وهو أحد مشاهد فيلمه الأخير "بحبك"، مع الممثلة هنا الزاهد، وأرفق منشوره بتعليق قال فيه: "من أحلى المشاهد الرومانسية اللي ألفت حوارها في حياتي مشهد الإعتراف من فيلم بحبك اللي بيحمل معنى خطير جداً في حياتنا و بيطرح نقاش مهم جداً في الحب لو حبيبتك او حبيبك عشان بيحبك اعترفلك اعتراف خطير لموقف اتحط فيه غصب عنه".

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وسأل تامر المتابعات، عن ردة فعلهن إذا تعرضن للموقف ذاته، فقال: "لو قالك الصراحة و طلب منك تساعديه هتساعديه و هتسامحيه ولا هتزليه بالصراحة دي طول عمره".


وعلى الأثر تفاعل المتابعون مع سؤال تامر، وأبدا الشباب عن آرائهم، والفتيات أجبنَ على السؤال،وفي رصد التعليقات، علقت شريكة تامر في المشهد، هنا الزاهد، وقالت: "هعمل زي حبيبة. لان اللي بيعيش الموقف غير اللي بيسمع عنه".

 

 

 

 

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