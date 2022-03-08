الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

اجراء أولى عمليات علاج " شريان أم الدم الأبهري " في البشير

أوكرانيا تُعلن مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي

توجيه من محافظ البنك المركزي إلى البنوك بشأن السيدات - وثيقة

أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش وبورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %

مواطن يناشد بالعثور على 3 من اولاده فقدوا منذ اسبوعين

الأردن يتعاون مع الإمارات في مجال التعلم الرقمي

أماكن تساقط الثلوج في الأردن خلال المنخفض القادم - أسماء

الفراية: لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود وثيقة ضبط الجلوة

مؤسسة ولي العهد: أولوية 2022 تعزيز العمل في المحافظات

الحكومة تُخصص 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من الماء

الثلاثاء، 08-03-2022 01:15 م

فيديو ..زياد برجي يحتفل بزوجته بـ يوم المرأة العالمي

562201809011053275327


الوكيل الإخباري - شارك الفنان اللبناني زياد برجي فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، وجه فيه رسالة لزوجته بمناسبة يوم المرأة العالمي، وظهر برجي وهو يتحدث عن أهمية وجود زوجته في حياته من إحدى المقابلات.

اضافة اعلان

 

وعلق على الفيديو وقال:"سناء القوية سندي بالحياة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ينعاد على كلّ امرأة بتعطي من دون مقابل شكراً على قوّتكن ووجودكن بحياتنا".

 

لاقى المنشور إنتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل وتناقله المتابعون وتفاعلوا معه حيث عبروا عن محبتهم له وكتبوا عبارات تمنوا له فيها له السعادة برفقة زوجته وعائلته.

 

 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a59132-7ef3-4040-8f02-c976319cde1c

أزمة 'عيش بشوقك' مستمرة بين تامر حسني وحمادة هلال

07-03-22-60018493

أشرف زكي يصدر قرارا حاسما لصالح الممثلين

85c33c7c-fc00-40d9-9556-73490f89e434_16x9_1200x676

أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة النفسية - فيديو

سامي-مغاوري

سامي مغاوري يتحدث عن مرض ابنه

640x480 (1)

تواضع شاروخان حديث المتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي - فيديو

640x480

بمناسبة يوم المرأة نيللي كريم تحتفل بوالدتها - صورة

أخبار متعلقة
7571656-1279811908

شاهد..أحلام تستعرض التجهيزات الفخمة ليوم ميلادها