فيديو ..زياد برجي يحتفل بزوجته بـ يوم المرأة العالمي

الوكيل الإخباري - شارك الفنان اللبناني زياد برجي فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، وجه فيه رسالة لزوجته بمناسبة يوم المرأة العالمي، وظهر برجي وهو يتحدث عن أهمية وجود زوجته في حياته من إحدى المقابلات.



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وعلق على الفيديو وقال:"سناء القوية سندي بالحياة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ينعاد على كلّ امرأة بتعطي من دون مقابل شكراً على قوّتكن ووجودكن بحياتنا".

لاقى المنشور إنتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل وتناقله المتابعون وتفاعلوا معه حيث عبروا عن محبتهم له وكتبوا عبارات تمنوا له فيها له السعادة برفقة زوجته وعائلته.

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