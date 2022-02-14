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الإثنين، 14-02-2022 01:47 م

شاهد..أحلام تستعرض التجهيزات الفخمة ليوم ميلادها

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الوكيل الإخباري - احتفلت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي بيوم ميلادها الذي يوافق في 13 فبراير (شباط) كعادتها بطريقة فخمة ومبهرة.

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وحرصت أحلام على الاحتفال بميلادها الـ 54 بنفسها، حيث نشرت صورة عبر صفحتها في "إنستغرام" من أجواء الاحتفال المميّز الخاص بهذا اليوم وظهرت فيها بكامل أناقتها وهي تضع قناعاً على عينيها، وخلفها مجموعة من الحلويات والزينة... وعلّقت على الصورة بالقول: "إنه عيد ميلادي".

 

 


كذلك نشرت أحلام مقطع فيديو استعرضت من خلاله قالب الحلوى الذي تم تجهيزه لهذه المناسبة، وقد زُيّن بالحرف الأول من اسمها باللون الذهبي مع مجموعة من الحلويات التي طغى عليها اللونان الأخضر والأبيض... وعلّقت على الفيديو قائلةً: "عيد ميلاد سعيد لي".

 

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