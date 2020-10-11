فيديو مسرّب من كواليس باب الحارة 11 يثير غضب المتابعين

الوكيل الإخباري _ بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الشهير "باب الحارة" خاصة في الجزأين الأول والثاني ، أثار فيديو مسرّب من كواليس تصوير المسلسل بجزءه الحادي عشر ، غضب المتابعين، إذ رأى البعض أن صُنّاع العمل يصرون على إنهاء سيرة المسلسل ونجاحاته ، خاصة بعد ان اختلفت احداث المسلسل في الجزأين 10 و11 وتحولت إلى قصة أخرى.
حيث ظهر في الفيديو كل من الفنان السوري زهير رمضان بشخصية "أبو جودت"، والفنان مصطفى المصطفى، بشخصية "مزين فتوح"، والفنان السوري يحيى بيازي، بشخصية "أبو نحلة" .
كما تساءل آخرون عن سر القائمين عليه على حرقه، مشيرين الى أنه كان من الأفضل لو أنتجوا مسلسلاً جديداً بإسم وقصة جديدة.
- 🚨Welcome back تسريب حصري🚨 من كواليس تصوير مسلسل باب الحارة 11 🔴 حصري : @bab_alhara_and_douaa7 إنتاج شركة : #قبنض_للإنتاج_الفني 🎬📽 نص للكاتب : #مروان_قاووق 🎥 📜 إخراج : #محمد_زهير_رجب 🎞📹 موعد العرض : رمضان 2021 🌛🌛 لمتابعة المزيد ومشاهدة كل ما هو جديد لابد من متابعة حسابنا 👇 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 . . . . . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . . . . . . . لعودة قريبا🔜🔙 back sooon . . . . . #باب_الحارة #باب_الحارة_10 #باب_الحارة_11 #حارة_الصالحية #شكران_مرتجى #محمد_خير_الجراح #باسم_ياخور #نظلي_الرواس #قصي_خولي #علي_كريم #يامن_الحجلي #عباس_النوري #سامر_المصري #وائل_شرف #زهير_رمضان #مهيار_خضور #صباح_الجزائري #علاء_قاسم #يحيى_بيازي #باب_الحارة #باب_الحارة_11 #باب_الحارة_10 #ميلاد_يوسف #ابو_شهاب #وسيم_الرحبي #دريد_لحام #يزن_السيد #معتز
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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