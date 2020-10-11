فيديو مسرّب من كواليس باب الحارة 11 يثير غضب المتابعين

الوكيل الإخباري _ بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الشهير "باب الحارة" خاصة في الجزأين الأول والثاني ، أثار فيديو مسرّب من كواليس تصوير المسلسل بجزءه الحادي عشر ، غضب المتابعين، إذ رأى البعض أن صُنّاع العمل يصرون على إنهاء سيرة المسلسل ونجاحاته ، خاصة بعد ان اختلفت احداث المسلسل في الجزأين 10 و11 وتحولت إلى قصة أخرى.

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حيث ظهر في الفيديو كل من الفنان السوري زهير رمضان بشخصية "أبو جودت"، والفنان مصطفى المصطفى، بشخصية "مزين فتوح"، والفنان السوري يحيى بيازي، بشخصية "أبو نحلة" .

كما تساءل آخرون عن سر القائمين عليه على حرقه، مشيرين الى أنه كان من الأفضل لو أنتجوا مسلسلاً جديداً بإسم وقصة جديدة.







المصدر : الفن

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