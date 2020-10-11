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الأحد، 11-10-2020 10:35 ص

فيديو مسرّب من كواليس باب الحارة 11 يثير غضب المتابعين

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الوكيل الإخباري _ بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الشهير "باب الحارة" خاصة في الجزأين الأول والثاني ، أثار فيديو مسرّب من كواليس تصوير المسلسل بجزءه الحادي عشر ، غضب المتابعين، إذ رأى البعض أن صُنّاع العمل يصرون على إنهاء سيرة المسلسل ونجاحاته ، خاصة بعد ان اختلفت احداث المسلسل في الجزأين 10 و11 وتحولت إلى قصة أخرى. 

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حيث ظهر في الفيديو كل من الفنان السوري زهير رمضان بشخصية "أبو جودت"، والفنان مصطفى المصطفى، بشخصية "مزين فتوح"، والفنان السوري يحيى بيازي، بشخصية "أبو نحلة" .

 

كما تساءل آخرون عن سر القائمين عليه على حرقه، مشيرين الى أنه كان من الأفضل لو أنتجوا مسلسلاً جديداً بإسم وقصة جديدة.

 



- 🚨Welcome back تسريب حصري🚨 من كواليس تصوير مسلسل باب الحارة 11 🔴 حصري : @bab_alhara_and_douaa7 إنتاج شركة : #قبنض_للإنتاج_الفني 🎬📽 نص للكاتب : #مروان_قاووق 🎥 📜 إخراج : #محمد_زهير_رجب 🎞📹 موعد العرض : رمضان 2021 🌛🌛 لمتابعة المزيد ومشاهدة كل ما هو جديد لابد من متابعة حسابنا 👇 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 . . . . . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . . . . . . . لعودة قريبا🔜🔙 back sooon . . . . . #باب_الحارة #باب_الحارة_10 #باب_الحارة_11 #حارة_الصالحية #شكران_مرتجى #محمد_خير_الجراح #باسم_ياخور #نظلي_الرواس #قصي_خولي #علي_كريم #يامن_الحجلي #عباس_النوري #سامر_المصري #وائل_شرف #زهير_رمضان #مهيار_خضور #صباح_الجزائري #علاء_قاسم #يحيى_بيازي #باب_الحارة #باب_الحارة_11 #باب_الحارة_10 #ميلاد_يوسف #ابو_شهاب #وسيم_الرحبي #دريد_لحام #يزن_السيد #معتز
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المصدر : الفن 

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