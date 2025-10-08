توضيح هام بخصوص الحكم ببراءة الفنان فضل شاكر

10:06 م

الوكيل الإخباري- غصّت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" بخبر الحكم ببراءة النجم اللبناني فضل شاكر من جميع التهم المنسوبة إليه ومعانقته الحرية، عقب يومين على تسليم نفسه للجيش اللبناني، فيما ادعت صفحات أخرى مغادرة فضل شاكر لبنان من أجل الاستقرار في السعودية. اضافة اعلان





ومن أجل التأكد من صحة الأخبار المتداولة، ربط موقع “سيت أنفو” الاتصال بالإعلامي اللبناني الكبير، الدكتور جمال فياض، الذي نفى صحة هذه الأخبار المتداولة.



وأوضح جمال فياض أن جلسات محاكمة الفنان فضل شاكر لم تبدأ بعد، ليصدر الحكم في حقه.



يذكر أن فضل شاكر كان قد تصدّر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، عقب تسليم نفسه لقوات الجيش اللبناني، السبت المنصرم، بعد قضائه أكثر من 12 سنة بمخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين.



وأكد الجيش اللبناني تسليم فضل نفسه، عبر بيان جاء فيه: “بتاريخ 4 أكتوبر 2025، مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلّم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف باسم فضل شاكر نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013. بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص”.



يشار إلى أن فضل شاكر، وفي قمة نجاحه، كان قد أعلن عام 2012 اعتزاله الفن، وظهر حينها ملتحياً، ليتهم لاحقًا بالمشاركة إلى جانب الشيخ أحمد الأسير في أحداث عبرا عام 2013، التي أسفرت عن مقتل عدد من جنود الجيش اللبناني، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن 22 عامًا مع الأشغال الشاقة سنة 2020.



وفي العام نفسه، تراجع فضل شاكر عن قرار اعتزاله، وعاود إصدار عدد من الأغنيات من داخل مخيم “عين الحلوة”.



يشار إلى أن نجل فضل شاكر، محمد شاكر، كان قد أكد قبل أشهر براءة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، قائلاً: “أولًا، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كل جمهوره وكل من تواصل معه وبارك له بعد انتشار هذا الخبر، نعم، الخبر صحيح، لقد صدر الحكم ببراءة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، وكان ذلك عام 2018، ولكن للأسف الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء على هذا الأمر بالشكل المطلوب في تلك الفترة”.



أما بخصوص التهم التي لا تزال تلاحق والده، فقد أوضح أن فضل شاكر يواجه اتهامات أخرى لا علاقة لها بالموضوع السابق، وهي سلب أموال الناس، وقضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أميركي، مشددًا على أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة ومضحكة، هذا ولم يخف محمد شاكر تفاؤله بنزاهة القضاء اللبناني وإيمانه بحصول والده على براءته التامة.



من جهة أخرى، أعلن محمد شاكر تعليق جميع حفلاته، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها عائلته، جراء تسليم والده، الفنان فضل شاكر، نفسه لقوات الجيش اللبناني.



وجاء في إعلان محمد فضل شاكر، الذي تقاسمه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام": “نظرًا للظروف التي يمر بها والدي العزيز فضل شاكر، أعلن تعليق جميع حفلاتي القادمة التي كنت أتطلع بشوق كبير لإحيائها معكم”.



وطالب محمد شاكر من جمهوره الدعاء لوالده، مدونًا: “أسأل الله أن يكون الفرج قريبًا، وأطلب منكم الدعاء لوالدي الذي كان دوما يستمد قوته منكم. كل الحب والتقدير”.



من جهة ثانية، ذكرت بعض التقارير أن فضل شاكر، وقبل تسليم نفسه لقوات الجيش اللبناني، أقدم على تسليم 10 أغنيات لشركة “بنش مارك” تنفيذًا لبنود العقد المتفق عليه، وبهذا يكون فضل قد قام بتنفيذ نصف بنود العقد الذي يلزمه بتسليم 20 أغنية خلال عامين.