القضاء اللبناني ونجل فضل شاكر يوضحان حول انباء براءة فضل شاكر - فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول براءة الفنان اللبناني فضل شاكر من جميع التهم الموجهة إليه جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تناقلت صفحات إخبارية عنواناً يفيد بـ"الإفراج عنه رسمياً" عقب أيام من تسليمه نفسه للجيش اللبناني.



لكنّ مصادر قضائية لبنانية نفت صحة هذه المعلومات لوسائل إعلام ، مؤكدة أن القضاء لم يُصدر أي حكم ببراءة شاكر حتى الآن، موضحة أن ما جرى قانونياً هو إسقاط الأحكام الغيابية السابقة بحقه، تطبيقاً للقانون اللبناني الذي ينص على أن أي حكم يصدر غيابياً يُلغى تلقائياً بمجرد أن يسلّم المتهم نفسه للسلطات اللبنانية ، لتُعاد محاكمته من البداية بحضوره أمام المحكمة العسكرية.



وأكدت محاميته أماتا مبارك، أنها تقدمت بطلب رسمي لتصوير الملفات الأربعة السابقة استعدادًا لجلسات المحاكمة الجديدة، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية تسير ضمن الأطر القانونية، وأن شاكر لا يزال يخضع للتحقيق لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.



من جانبه، أوضح محمد فضل شاكر في مقطع فيديو أن خبر براءة والده صحيح لكنه قديم، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني برّأ والده عام 2018 من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، لكن الإعلام لم يسلّط الضوء على ذلك حينها.



وأضاف أن العائلة تواجه حالياً اتهامات جديدة تتعلق بسلب مبلغ 130 ألف دولار، مؤكداً أن هذه التهم باطلة ومثيرة للسخرية، معبّراً عن ثقته في نزاهة القضاء اللبناني وعدالته خلال الفترة المقبلة، موجهاً في الوقت ذاته تحية إلى الجيش اللبناني والرئيس اللبناني.

