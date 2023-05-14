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الأحد، 14-05-2023 12:50 م

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

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الوكيل الإخباري- بعد اقتصار إيرادات أفلام عيد الفطر على 57 مليون جنيه فقط، يشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2023 هذا العام، ارتباكاً كبيراً، حيث تم الاستقرار على طرح ثلاثة أفلام بشكل نهائي، بينما تنتظر بقية الأفلام "الجاهزة للعرض" قرار شركات التوزيع إما بطرحها في نفس الموسم، أو تأخيرها لموسم الصيف بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعة.

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كريم عبد العزيز ينافس ب "بيت الروبي"
فيلم “بيت الروبي”، الذي يقوم ببطولته الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، هو أول فيلم حجز مقعده في منافسات موسم أفلام عيد الأضحى، ولكن سيتم طرحه قبل بدء الاحتفال بالعيد بفترة قد تصل لأسبوعين لمنح الشركة المنتجة فرصة لحصد الإيرادات، خاصة وأن موسم أفلام صيف 2023 سيبدأ فور انتهاء موسم أفلام العيد.


الفيلم يشارك في بطولته نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد وتأليف محمد الدباح وريم القشاش، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.


أحمد الزاهد بأول فيلم مع هنا الزاهد "مستر إكس"
بعد التعاون المتكرر في مسلسلات موسم رمضان، يعد فيلم مستر إكس أول بطولة سينمائية تجمع أحمد فهمي، مع زوجته هنا الزاهد، وسيطرح هو الآخر قبل بداية عيد الأضحى بأسبوع كامل، ويضم العمل في بطولته محمد أسامة أوس، محمد أنور، محمود حافظ وآخرين.


والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي حول شخصية مستر إكس التي يجسدها الفنان أحمد فهمي وهو رجل عصابات تنشأ بينه، وبين إحدى المحاميات التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد قصة حب بعد تركها للمحاماة، ويجسد محمد أنور دور الذراع اليمنى لـ مستر إكس.


الفيلم من بطولة أحمد فهمي ومحمد أنور وأوس أوس وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ومحمود حافظ وصبري فواز وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.


فيلم أبو نسب
يعود النجم محمد إمام لموسم أفلام عيد الأضحى، بفيلم "أبو نسب" بمشاركة النجمة ياسمين صبري وتم تأكيد عرض الفيلم رغم عدم الانتهاء من تصويره حتى الآن، بسبب انشغال أغلب نجومه بتصوير مسلسلات موسم رمضان 2023، ولكن حسب تصريحات الشركة المنتجة، المشاهد المتبقية قليلة وسيتم الانتهاء منها سريعاً تمهيدا لخضوع الفيلم لعملية المونتاج والمكساج وطباعة النسخ.


يشارك الفنان محمد عادل إمام بطولة فيلم “أبو نسب”، الفنانة ياسمين صبري ووفاء عامر، والفنان المتألق دائماً ماجد الكدواني، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، شقيق الفنان محمد إمام.


أفلام على قائمة الانتظار
على لائحة الانتظار توجد عدة أفلام بعضها لا يزال قيد التصوير من أهمها "البعبع" لأمير كرارة وياسمين صبري، ولكن الأرجح أن يتم تأجيله لموسم أفلام الصيف، خاصة وأن الشركة المنتجة لم تستقر على اسمه النهائي، ولم يتم تصميم مطبوعات الدعاية حتى اللحظة.


يضاف إلى القائمة فيلم "تاج" للنجم تامر حسني، فرغم الإعلان منذ فترة عن طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى، إلا أنه لا يزال قيد التصوير، وتسبب تبديل نجمات الفيلم أكثر من مرة، وسفر تامر حسني لإحياء حفلات غنائية خارج البلاد، في تأخر عملية الانتهاء من الفيلم، والبديل سيكون طرحه بموسم أفلام بداية العام الجديد.


وتوجد عدة أفلام تم الانتهاء من تصويرها منذ فترة طويلة وموجودة على قائمة الانتظار من بينها فيلم “شماريخ” بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينه خليل، وكذلك فيلم "الجواهرجي" للفنان محمد هنيدي ومنى زكي، وفيلم "على الزيرو" للنجم محمد رمضان بأول تعاون مع النجمة نيللي كريم"، وفيلم "خمس جولات" للفنان الشاب أدهم الشرقاوي، وفيلم 19 ب للنجم سيد رجب، وفيلم شوجر دادي للفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد.


وقرر النجم أحمد الفيشاوي استباق كل أفلام موسم عيد الضحى بطرح فيلمه الجديد "رهبة مصنع الكراسي" في الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، وفي حال نجاحه جماهيرياً سيظل منافساً لأفلام موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول فتوة يفرض قبضته وسيطرته على منطقة شعبية كما يستغل ذكاءه وشجاعته إلى أن يتعرض لحادث يغير حياته وأحواله.


تضم قائمة أبطال فيلم رهبة كلاً من أحمد الفيشاوي، محمود البزاوي، محمد لطفي، نسرين أمين، مصطفى غريب، ياسر الطوبجي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ندى بهجت، ثراء جبيل، أحمد رمزي، وجمال حجازي، وآخرين والعمل من تأليف محمد علام والإخراج لـ رضا عبد الرازق.

 

سيدتي

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