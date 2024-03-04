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الإثنين، 04-03-2024 01:33 م

قبل بدء عرضه.. ترقب كبير لمتابعة مسلسل 'ع أمل'

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الوكيل الإخباري - مع بدء العد العكسي لانطلاق موسم دراما رمضان 2024، يرتفع منسوب الحماس بين الجمهور لمتابعة مسلسل "ع أمل" كواحد من الأعمال الدرامية الذي يطرح هذا الموسم قضية اجتماعية مهمة تتعلق بالعنف الأسري عموماً، وتعنيف المرأة خصوصاً.

وتحت هاشتاق باسم المسلسل، أعرب معظم المعلقين عن تشوقهم لرؤية الممثلة الللبنانية ماغي بوغصن بشخصية مختلفة تماماً هذا العام، بعدما قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية في مواسم رمضان الأجزاء الثلاثة من مسلسل "للموت" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

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وتعلق بعض معجبي الممثلة بشخصيتها الجديدة حتى قبل مشاهدة الحلقة الأولى، معتبرين أن حضورها القوي وأداءها المتقن في مقاطع البرومو الترويجية للعمل كان كافياً للدلالة على نجاح عملها الجديد.


وأثنى آخرون على قدرتها الخروج من "عباءة شخصية سحر" ببراعة، من خلال تقديم شخصية جديدة تشكل قدوة للنساء المعنفات. لناحية قوّتها المستمدة من تحرّرها وسيرها عكس التيار.

 

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