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الخميس، 29-02-2024 02:08 م

رمضان 2024.. أحمد العوضي مطربا لأول مرة مع مي كساب

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الوكيل الإخباري - يعيش النجم المصري أحمد العوضي حالة انتعاش فنية غير مسبوقة لا سيما بموسم دراما رمضان 2024، إذ يخوض الماراثون الرمضاني بعملين تلفزيونياً وإذاعياً، بعنواني "حق عرب" و"جريمة منتصف النيل"، على التوالي.

ويخوض العوضي في مسلسله الإذاعي الأول تجربة جديدة في مشواره الفني، إذ يقدم أغنية التتر بصوته مع مي كساب، التي تشاركه البطولة.

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ومن المقرر إذاعة المسلسل على الراديو 9090، طوال الشهر الكريم، والعمل كتابة رضا طلبة، وإخراج علي مصيلحي، بينما يتولى أكرم عادل تلحين أغانيه.

 


ويشارك في بطولة المسلسل الإذاعي مع العوضي وكساب، كل من أحمد صيام، وإنعام سالوسة وآخرون، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج علي مصيلحي.

 


وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ممزوجاً بالإثارة والتشويق، حيث تدور الأحداث حول جريمة غامضة ترتكب في منتصف نهر النيل.
ويجسد العوضي شخصية "فرج الكينج" مراكبي على كورنيش النيل. وأثناء ذلك تحدث جريمة قتل قريبة من مكان عمله، وبسببها يجد نفسه متورطاً في العديد من الأشياء.
وتؤدي كساب دور شقيقة "فرج الكينج"، وهي فتاة "مخترعة" وتقدّم أبحاثاً علمية، وفي نفس الوقت تُعرّض شقيقها للكثير من المشاكل.

 

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