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السبت، 02-03-2024 11:47 ص

طرح بوستر أول أفلام عيد الفطر 2024 'عالماشي' لعلي ربيع

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الوكيل الإخباري - قبل بدء موسم دراما رمضان 2024، بدأت ملامح أفلام عيد الفطر المبارك تتضح إلى حد ما، حيث استطاع الممثل المصري علي ربيع حجز مكانه في صدارة هذا الموسم، من خلال طرح البوستر الرسمي لفيلمه بعنوان "عالماشي" المقرر عرضه بدور السينما في عيد الفطر 2024.

وبصورة منفردة، نشر علي ربيع، البوستر الأول لفيلمه عبر حسابه على إنستغرام، معلقاً: "توكلنا على الله فيلم عالماشي.. فيلم عيد الفطر المبارك 20224 في كل سينمات مصر والوطن العربي".

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ويظهر علي ربيع في البوستر وهو يجلس علي الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذي يناقش قضيه الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية، في إطار كوميدي.

 

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