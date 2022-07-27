الأربعاء 27-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

“الفاو”: ندعم الاستراتيجية الأردنية للأمن الغذائي

هام من الضمان للمتقاعدين بشأن بطاقة الأحوال المدنية الذكية

الاستثمار: تنظيم البيئة الاستثماريَّة يعزز تنافسيَّة الاقتصاد

إدارة الأزمات تحذر من الموجة الحارة المقبلة

الحكومة: لا رفع لرواتب الموظفين

الملك لـ لابيد: ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام وفق حل الدولتين

قرار صادم لـ مصطفى كامل

الشبول: وقف قرار منع إدخال الأدوية للاستخدام الشخصي

إعلان الدفعة الأولى من قائمة تعيينات المعلمات الإناث الأسبوع المقبل

حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الأربعاء، 27-07-2022 04:23 م

قرار صادم لـ مصطفى كامل

7708623_1658903979


الوكيل الاخباري- بعد قبول استقالة الفنان المصري هاني شاكر رسمياً من منصب نقيب الموسيقيين في مصر، راحت نقابة المهن الموسيقية المصرية تبحث عن مرشح جديد، ووقع الاختيار على الفنان مصطفى كامل، الذي بدوره رفض المنصب، وقرر التركيز على شغله وبيته.

لم يكتفِ كامل برفض المنصب، بل هاجم النقابة، وطالب بتدخل الأجهزة الرقابية، لمواجهة الفساد داخل النقابة.

اضافة اعلان


وبعد إصرار مجموعة من الموسيقيين على مصطفى كامل ليترشح للمنصب، أعلن ترشحه خلفاً لهاني شاكر.


الجدير بالذكر، أن مصطفى كان قد تولى منصب نقيب الموسيقيين من عام 2013 إلى عام 2015، من ثم ترشح في دورتين، إنما خسر أمام هاني شاكر الذي استلم هذا المنصب من عام 2015، وإنتهت ولاية شاكر مؤخراً، ليكون أول نقيب للموسيقيين يستقيل من منصبه.

 

الفن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8181402_1558078347

رياض قصري إبن وردة الجزائرية يوضح حقيقة تعرض والدته للضرب

5f842856-96bd-432a-bd59-f3da1ecedb20

حسن الرداد برسالة مؤثرة لوالدته - صورة

Titanic-1

وفاة أحد أبطال فيلم تيتانيك - صورة

Doc-T-864060-637673039462909754

نجاة فنان مصري وعائلته من حادث سير مروع - صورة

حذف-أغنية-محمد-منير-و-أكرم-حسني-بعد-اتهامات-بالسرقة

سبب حذف اغنية محمد منير وأكرم حسني

80eba0d2-101e-41ec-ab78-1dfc04256970

حمو بيكا: أتلقى تهديدات للتنازل عن قضيتي ضد نقابة الموسيقيين بمصر