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الخميس، 01-09-2022 01:53 م

كارول سماحة تحتفل بيوم ميلاد إبنتها -صورة

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها، صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية الستوري بمناسبة عيد ميلاد إبنتها.

وظهرت كارول برفقة إبنتها تالا، وأطلتا بإطلالة كاجوال أظهرت جمالهما وذوقهما بإختيار ملابسهما، حيث إختارتا الظهور بنفس الألوان الأصفر والأسود.
لاقت الصورة إنتشاراً لافتاً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن إعجابهم بها ومحبتهم الكبيرة لها وتمنوا لها ولإبنتها أجمل الأمنيات.
وكانت قد تعرضت كارول لموقف غير متوقع خلال إحيائها إحدى الحفلات في لبنان.

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وبالتفاصيل وخلال تواجد كارول على المسرح صعد عريس برفقة عروسته، الأمر الذي فاجأها، فما كان منها إلا أن تتصرف لتحتوي الموقف، فإقتربت من العروسين وباركت لهما وطلبت من الحضور التصفيق لهما.


وقالت ممازحةً :" إن شاء الله يكون وجهنا خير عليكم جميعا حتى لا أتحمل المسئولية أنا لوحدي".

 


 

 

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