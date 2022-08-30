هكذا احتفل باسم ياخور بيوم ميلاد زوجته رنا الحريري

الوكيل الإخباري-حرص الممثل السوري باسم ياخور أن يحتفل بعيد ميلاد زوجته الكاتبة رنا حريري، واصفا إياها "بفرحة عمره"، متمنيا لها السعادة الدائمة وطول العمر.

اضافة اعلان



ونشر ياخور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق من خلاله مجموعة صور ولقطات طريفة جمعته مع زوجته، مرفقاً الفيديو بتعليق: "كل عام وأنتِ فرحة عمري، بحبك".



وتلقى باسم ياخور المباركات والتهاني من محبيه وزملائه بالوسط الفني بمناسبة عيد ميلاد زوجته، متمنين لها الصحة والسعادة ومن بينهم الممثلة ديمة الجندي، ورنا شميس، وشكران مرتجى وغيرهم.



من جهة أخرى يشارك باسم ياخور في مسلسل" "العربجي" إلى جانب سلوم حداد وطلال مارديني، والعمل من تأليف عثمان جحا، إخراج تامر اسحاق.



الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة