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السبت، 03-09-2022 03:22 م

كارول سماحة : هذا هو الشخص الوحيد الذي من الممكن أن تطيعه المرأة !

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأطلت سماحة على المتابعين بإطلالة ناعمة راقت لها، وظهرت بأناقتها بفستان باللون الأزرق والممزوج بالأسود الذي بدا رائعا عليها.


أما من الناحية الجمالية فاعتمدت كارول تسريحة شعر متناسقة مع ظهورها، وطبقت ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها، بالإضافة إلى بعض المجوهرات التي أضافت رونقا على إطلالتها.


وكشفت كارول سماحة عن الشخص الوحيد الذي من الممكن أن تطيعه المرأة، ممازحة الجمهور وبتعليق طريف منها أرفقته بالمنشور ذاته وقالت: "الشخص الوحيد الذي يأمر المراة وتطيعه هو المصور !!! ( ليس دائما)".

 

 

الفن

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