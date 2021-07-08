الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 01:46 م

كارينا كابور في صورة جديدة مع ابنها تيمور - صورة

تعغتغاتا


الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة الهندية كارينا كابور مع متابعيها صورة جديدة ظهرت فيها برفقة إبنها تيمور، إذ ظهرت وهي تحضنه.

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وخطفت الأم وإبنها أنظار عدد كبير من رواد مواقع التواصل وإنهالت التعليقات المعبرة عن الحب والإعجاب على الصورة، وأرفقت كارينا الصورة بتعليق كتبت فيه:" مرحباً أصدقائي يوم سعيد لكم جميعاً، إبقوا بأمان وإرتدوا الكمامات.


وكانت كابور قد نشرت مؤخراً صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تحضن صديقها بطريقة عفوية وودية، وعايدته بمناسبة عيد ميلاده.


وتداول الصورة عدد كبير من متابعيها، الذين يتابعون منشوراتها بشكل مستمر.


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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