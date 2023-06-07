تفاصيل حفل كاظم الساهر في إسطنبول

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل ضخم في إسطنبول، يوم السبت الموافق 5 آب المقبل.

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ويقام حفل كاظم الساهر على مسرح حربية أوديتوريوم في مركز إسطنبول للمؤتمرات، وهو واحد من أضخم المسارح في إسطنبول.



تنوعت فئات تذاكر حفل الفنان كاظم الساهر بين ثمان فئات، وهم على النحو التالي: الفئة الأولى بـ 100 دولار، الفئة الثانية بـ 125 دولارا، والفئة الثالثة بـ 150 دولارا، الفئة الرابعة بـ 175 دولارا، الفئة الخامسة بـ 250 دولارا، الفئة السادسة بـ 350 دولارا، الفئة السابعة بـ 450 دولارا، الفئة الثامنة والأخيرة بـ 750 دولارا .



القاهرة24