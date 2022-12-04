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الأحد، 04-12-2022 12:32 م

كاظم الساهر يحيي حفل رأس السنة الميلادية في بيروت .. كم بلغت أسعار التذاكر؟

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الوكيل الإخباري-يعيش الفنان العراقي كاظم الساهر حالة من النشاط الفني، ويستعد لإحياء العديد من الحفلات الفنية على مدار شهر ديسمبر الجاري، ومنها حفل في نهاية العام يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر، ويحتفل خلاله برأس السنة الميلادية في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وتنوعت فئات تذاكر حفل كاظم الساهر خلال 5 فئات، الأولى هي Silver بـ 100 دولار أي 2،457 جنيه، والثانية Gold بـ 150 دولار أي 3،685 جنيه، والثالثة Platinum بـ 200 دولار أي 4،914 جنيه، أما الفئة الرابعة VIP بـ 250 دولار أي 6،142 جنيه، والفئة الخامسة والأخير هي VVIP بـ 300 دولار أي 7،371 جنيه. 


يستعد كاظم الساهر لإحياء 4 حفلات على مدار شهر ديسمبر الجاري، ومنهم حفلتين في الدوحة بقطر، الأولى يوم 16 ديسمبر، والثانية يوم 20 ديسمبر، أما الحفلة الثالثة في الإمارات المتحدة يوم 23 ديسمبر وتحديدًا في دبي، أما الحفلة الرابعة هي حفلة رأس السنة في بيروت يوم 30 ديسمبر.

 

القاهرة24

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